Симптомы коронавируса - Голубовская раскрыла детали / УНИАН
Коронавирусная инфекция, помимо уже известных, может сопровождаться необычными симптомами.
Об одном из них на своей странице в Facebook рассказала ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская.
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По ее данным, в случае потери обоняния пациент с коронавирусом, вероятнее всего, перенесет заболевание в легкой форме. Голубовская уточнила, что это наблюдается в порядка 86% случаев.
"Помимо потери обоняния может быть извращение вкуса (дисгевзия), например, любая вода, в т.ч. из крана кажется сладкой", - рассказала она.
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