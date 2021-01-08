Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса. Между тем количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 продолжает расти.
Читайте такжеОт COVID-19 умерла мать экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля, отравленного "Новичком"
Коронавирус в мире: статистика
В мире 88 млн 60 тысяч человек заразились коронавирусом.
Количество летальных исходов достигло 1 млн 898 тыс.
Лидерами по числу случаев заражения остаются:
- США (21,5 млн);
- Индия (10,4 млн);
- Бразилия (7,9 млн);
- Россия (3,2 млн);
- Великобритания (2,8 млн).
Коронавирус в Украине: актуальные данные
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 5 тыс. 676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в частности заболели 166 детей и 179 медработников.
За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 105 тыс. 169 человек, выздоровели - 778 тыс. 345 человек, умерли - 19 тыс. 588.
Локдаун в Украине
Усиленные ограничения будут введены после новогодних и рождественских праздников - с 00:00 8 января до 00:00 25 января. Всего ограничения продлятся 16 дней.
Что будет запрещено при локдауне
В этом месяце украинцы столкнутся с новыми ограничениями, однако они будут не такими строгими, как во время весеннего локдауна в 2020 году.
Заведения образования работать не будут, кроме детских садиков. Сфера образования будет работать в онлайн-режиме.
Кафе, бары, рестораны и все заведения питания будут работать только на вынос и в режиме доставки.
В торгово-развлекательных центрах будут работать только те заведения, чья работа разрешается.
Любые массовые, развлекательные, спортивные и социальные мероприятия, концерты проводиться не будут.
Заведения культуры, театры и кинозалы будут закрыты.
Спортзалы, фитнес-центры, бассейны работать не будут.
Непродовольственные рынки будут закрыты.
Что будет разрешено
Во время усиления карантина будут разрешены:
- торговля продовольственными товарами;
- работа аптек и ветеринарных аптек;
- работа медицинских заведений;
- продажа средств гигиены, средств связи, корма для животных;
- ремонт и техобслуживание транспорта;
- работа АЗС без зон питания;
- работа банков и банкоматов;
- работа почтовых отделений;
- прием клиентов в салонах красоты и парикмахерских по записи;
- работа хостелов и отелей (с ограничением времени подачи завтрака);
- спортивные мероприятия без зрителей.
Коронавирус в Украине и мире: что важно знать 8 января
- Минздрав назвал цену одной дозы вакцины против COVID-19
- Инкубационный период COVID-19 в Украине сокращается до 7-8 дней, болезнь "молодеет"
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram