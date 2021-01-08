В мире число заболевших коронавирусом превысило 88 миллионов.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса. Между тем количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 продолжает расти.

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Коронавирус в мире: статистика

В мире 88 млн 60 тысяч человек заразились коронавирусом.

Количество летальных исходов достигло 1 млн 898 тыс.

Лидерами по числу случаев заражения остаются:

США (21,5 млн);

Индия (10,4 млн);

Бразилия (7,9 млн);

Россия (3,2 млн);

Великобритания (2,8 млн).

Коронавирус в Украине: актуальные данные

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 5 тыс. 676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в частности заболели 166 детей и 179 медработников.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 105 тыс. 169 человек, выздоровели - 778 тыс. 345 человек, умерли - 19 тыс. 588.

Локдаун в Украине

Усиленные ограничения будут введены после новогодних и рождественских праздников - с 00:00 8 января до 00:00 25 января. Всего ограничения продлятся 16 дней.

Что будет запрещено при локдауне

В этом месяце украинцы столкнутся с новыми ограничениями, однако они будут не такими строгими, как во время весеннего локдауна в 2020 году.

Заведения образования работать не будут, кроме детских садиков. Сфера образования будет работать в онлайн-режиме.

Кафе, бары, рестораны и все заведения питания будут работать только на вынос и в режиме доставки.

В торгово-развлекательных центрах будут работать только те заведения, чья работа разрешается.

Любые массовые, развлекательные, спортивные и социальные мероприятия, концерты проводиться не будут.

Заведения культуры, театры и кинозалы будут закрыты.

Спортзалы, фитнес-центры, бассейны работать не будут.

Непродовольственные рынки будут закрыты.

Что будет разрешено

Во время усиления карантина будут разрешены:

торговля продовольственными товарами;

работа аптек и ветеринарных аптек;

работа медицинских заведений;

продажа средств гигиены, средств связи, корма для животных;

ремонт и техобслуживание транспорта;

работа АЗС без зон питания;

работа банков и банкоматов;

работа почтовых отделений;

прием клиентов в салонах красоты и парикмахерских по записи;

работа хостелов и отелей (с ограничением времени подачи завтрака);

спортивные мероприятия без зрителей.

Коронавирус в Украине и мире: что важно знать 8 января

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Автор: Екатерина Лиманская