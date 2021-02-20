Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области. В Киеве за минувшие сутки коронавирус выявили у 415 человек.

По состоянию на утро 20 февраля коронавирус в Украине подтвердили у 6295 граждан. В частности, заболели 429 детей и 223 медработника. Накануне COVID-19 обнаружили у 6531 человека.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава в Telegram.

Читайте также"Пылает от эпидемии": премьер рассказал о ситуации с COVID-19 на Прикарпатье

За минувшие сутки в больницу госпитализировали 2 225 человек, выписали – 1 650. От осложнений в пятницу умерли 73 человека, в то же время 4 539 выздоровели.

За все время пандемии в Украине заболели 1 299 967 людей: 1 144 516 выздоровели, 25 045 умерли

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (738), Винницкой (554), Черновицкой (522), Львовской (420) областях и Киеве (415).

Коронавирус в Киеве: статистика на 20 февраля

В Киеве за минувшие сутки коронавирус выявили у 415 человек, умерли трое больных. Об этом мэр Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.

Cреди новых больных - 241 женщина в возрасте от 18 до 90 лет и 155 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, а также 10 девочек в возрасте от 9 до 17 лет и 9 мальчиков от 9 до 17 лет. В течение суток были госпитализированы 55 пациентов.

Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском (92), Дарницком (89) и Оболонском (49) районах.

По данным Кличко, с начала пандемии в Киеве в общем зарегистрировано 134 тыс. 306 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, умерли 2 тыс. 567 человек.

91 тыс. 782 человека преодолели коронавирусную болезнь, из них 745 - за минувшие сутки.

Коронавирус в Украине и мире: последние новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Авторы: Яна Ставская, Анна Нагорная