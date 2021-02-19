За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6531 человека, зафиксировано 120 летальных случаев, 5857 пациентов выздоровели. В больницы попали 2 304 человека.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
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Суточный показатель заболеваемости вновь превысил отметку в 6000. За день до того обнаружили 6237 инфицированных.
Также вторые сутки количество больных превышает число выздоровевших.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (753), Винницкой (581), м. Киев (544), Черновицкой (458) и Львовской (422) областях.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Лаборатории за 18 февраля сделали 61 215 тестов на коронавирус: из них 26 095 — методом ПЦР и 15 567 — методом ИФА. Также сделали 19 553 экспресс-теста на антиген к вирусу. За все время в Украине провели 6,6 млн ПЦР-тестов.
Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 293 672 человек, из них 1 139 977 выздоровели, летальных исходов — 24 972.
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