С начала пандемии в Украине обнаружили 1 293 672 случая коронавирусного заболевания.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6531 человека, зафиксировано 120 летальных случаев, 5857 пациентов выздоровели. В больницы попали 2 304 человека.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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Суточный показатель заболеваемости вновь превысил отметку в 6000. За день до того обнаружили 6237 инфицированных.

Также вторые сутки количество больных превышает число выздоровевших.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (753), Винницкой (581), м. Киев (544), Черновицкой (458) и Львовской (422) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Лаборатории за 18 февраля сделали 61 215 тестов на коронавирус: из них 26 095 — методом ПЦР и 15 567 — методом ИФА. Также сделали 19 553 экспресс-теста на антиген к вирусу. За все время в Украине провели 6,6 млн ПЦР-тестов.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 293 672 человек, из них 1 139 977 выздоровели, летальных исходов — 24 972.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко