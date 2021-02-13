За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области. В Киеве вчера выявили еще 320 больных COVID-19.

За прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 5182 граждан. В частности, заболели 330 детей и 226 медработников. В четверг количество таких случаев оставалась в пределах 4,7 тысячи.

Об этом говорится в Telegram-канале Минздрава.

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В пятницу с осложнениями госпитализировали 1889 больных, а выписали из больниц 1658; 111, к сожалению, умерли, в то же время 6144 выздоровели.

За сутки осуществили 40806 тестирований.

В течение всего времени пандемии в Украине заболели 1 268 049 человек, из них: 1 112 299 выздоровели и 24 285 умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (668), Закарпатской (485), Черновицкой (384), Винницкой (365) и Львовской (329) областях.

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В Киеве за минувшие сутки выявили еще 320 больных COVID-19, от осложнений умерли 12 человек. Об этом мэр столицы Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.

«320 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли 12 человек. Всего за период пандемии в городе 2 тыс. 504 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день уже 131 тыс. 867», - сообщил Кличко.

Вчера заболели 180 женщин в возрасте от 20 до 99 лет и 124 мужчины в возрасте от 18 до 80 лет, а также 8 девочек в возрасте от 6 до 15 лет и 8 мальчиков от 2 до 17 лет. В больницы были госпитализированы 44 пациента.

Выздоровели за минувшие сутки 1 тыс. 872 человека. В общей сложности коронавирус преодолели 86 тыс. 719 киевлян.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком и Днепровском районах - по 71, в Деснянском - 36 и в Святошинском районе - 26 случаев», - отметил Кличко.

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Автор: Виктория Токарева