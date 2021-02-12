За сутки количество госпитализаций в больницы с COVID-19 возросло до 2 тысяч украинцев.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4773 человек, зафиксировано 116 летальных случаев, 7211 пациентов выздоровели. В больницы попали 2000 человек.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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За сутки выздоровело больше людей, чем заболело. Такая динамика наблюдается с начала января, за исключением нескольких дней, когда количество новых случаев заражения превышало число выздоровевших.

Лаборатории сделали 40 899 тестов на коронавирус: из них 25 835 — методом ПЦР и 15 064 — методом ИФА. За все время в Украине провели 6,5 млн ПЦР-тестов.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Ивано-Франковской (592), Львовской (373), Закарпатской (314), Винницкой (307) и Днепропетровской (297) областях, а также в Киеве (348).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 262 867 человек, из них 1 106 155 выздоровели, летальных исходов — 24 174.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко