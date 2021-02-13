За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области.

За прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 5182 граждан. В частности, заболели 330 детей и 226 медработников. В четверг количество таких случаев оставалась в пределах 4,7 тысячи.

Об этом говорится в Telegram-канале Минздрава.

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В пятницу с осложнениями госпитализировали 1889 больных, а выписали из больниц 1658; 111, к сожалению, умерли, в то же время 6144 выздоровели.

За сутки осуществили 40806 тестирований.

В течение всего времени пандемии в Украине заболели 1 268 049 человек, из них: 1 112 299 выздоровели и 24 285 умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (668), Закарпатской (485), Черновицкой (384), Винницкой (365) и Львовской (329) областях.

Коронавирус в Украине и мире: последние новости

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Автор: УНИАН