Заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. Богомольца Сергей Дубров отметил, что большое количество тяжелых больных COVID-19 приведет к катастрофе медицинской системы.

Врачам придется сортировать больных с коронавирусной болезнью, если их количество увеличится до 25-30 тыс. в сутки.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. Богомольца, доктор медицинских наук, профессор Сергей Дубров.

По его словам, за минувшие сутки в Украине было выявлено более 10 тыс. больных COVID-19, и этот показатель не является шокирующим, однако понятно, что в выходные дни лаборатории делают втрое меньше тестов, чем в будни.

«Если в течение этой недели число новых случаев будет на уровне 25-30 тысяч, то, очень не хочется этого говорить, мы окажемся на грани сортировки больных. В некоторых лечебных учреждениях уже сегодня физически нет мест в отделениях интенсивной терапии и пациенты находятся в переоборудованных инфекционных отделениях без надлежащей помощи», - сказал профессор.

Также он добавил, что врачам-инфекционистам, терапевтам пришлось осваивать навыки работы анестезиологов, чтобы предоставлять специфическую помощь с использованием аппаратов искусственного дыхания вне реанимационных отделений.

«Поэтому крайне необходимо уменьшить количество тяжелых случаев. Если же цифра в 25-30 тысяч станет реальной - это будет катастрофа для медицинской системы. И даже если мы каким-то чудом найдем койки и кислород, мы не найдем специалистов, которые бы предоставляли соответствующую помощь», - заявил Дубов.

Коронавирус в Украине

В Украине 4 апреля было выявлено более 10,1 тыс. новых случаев коронавирусной болезни, умерли 254 человека.

На сегодня в "красной" зоне эпидопасности находятся Киев и 10 областей.

На прошлой неделе в Украине фиксировали «антирекорд» по количеству больных COVID-19 - их количество превысило 20 тыс. человек, также резко увеличилось количество госпитализированных.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов прогнозировал увеличение количества COVID-больных в сутки до 25 тысяч в апреле. Сегодня он заявил, что рост уровня заболеваемости COVID-19 ожидается как минимум до 15 апреля.

Главный эпидемиолог Минздрава Наталья Виноград считает, что при самом оптимистичном сценарии эпидситуация в Украине стабилизируется в конце мая.

В ноябре прошлого года министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что в Украине будет введен полный локдаун, если врачи перейдут к медицинской сортировке больных COVID-19.

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Автор: Дмитрий Хилюк