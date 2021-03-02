Президент заявил, что бояться надо не вакцинации, а лжи отдельных украинских политиков, которая распространяется быстрее любых инфекций.

Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что в Украину в целом поставят достаточное количество доз вакцин от COVID-19, чтобы в этом году обеспечить прививки от коронавируса для всех желающих.

Об этом глава государства заявил на своей странице в Facebook.

Читайте такжеЗеленский объяснил, зачем вакцинировался после перенесенного COVID-19

«В целом количество вакцин будет достаточным, чтобы в этом году обеспечить прививки от коронавируса для всех желающих», - подчеркнул он.

Президент напомнил, что сегодня на передовой на Донбассе вместе с бойцами и военными медиками получил прививку от коронавируса вакциной Oxford/AstraZeneca (CoviShield).

«Своим личным примером демонстрирую, что вакцинация важна, необходима и вполне безопасна. И бояться надо не вакцинации, а лжи отдельных украинских политиков, которая распространяется быстрее любых инфекций и опасна для здоровья всех категорий граждан», - подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что вакцина Oxford/AstraZeneca (CoviShield) разработана Оксфордским университетом совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, сертифицирована Всемирной организацией здравоохранения и ЕМА - Европейским агентством по лекарственным средствам, и разрешена для использования в десятках стран мира, в частности в странах Европейского Союза, а также в США и Великобритании.

По соглашению с AstraZeneca изготавливается одним из мировых лидеров производства вакцин - Serum Institute of India (Институт сыворотки крови Индии - УНИАН). Также производство проходит в Южной Корее. Вакцину получили и в дальнейшем получат миллионы людей в других странах мира, в частности в Канаде. Именно эта вакцина была первой доставлена ​​в Украину.

Зеленский против коронавируса

Зеленскому сегодня, 2 марта, на Донбассе сделали прививку от COVID - 19 (Oxford/AstraZeneca).

9 ноября 2020 года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел COVID-19. Глава государства выздоровел 23 ноября.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, разработанную компаниями Oxford и AstraZeneca (торговое название CoviShield). Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения. Также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield, произведенная в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca. 24 февраля в Украине началась вакцинация медицинских работников.

Минздрав внес изменения в национальный план вакцинации, чтобы публичные лица могли сделать прививку от COVID-19 вне очереди для популяризации вакцинальной кампании. 1 марта в Киеве прививку от коронавируса сделали министру здравоохранения Максиму Степанову.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров