В результате проверок выявлено 771 нарушение карантинных ограничений.

На Закарпатье специальные мобильные группы проверяют больных коронавирусом, которые проходят лечение дома.

Об этом сообщает на пресс-служба Закарпатской ОГА.

"В Закарпатской области продолжаются проверки больных с диагнозом COVID-19, которые лечатся амбулаторно. Их осуществляют определенные специальные мобильные группы", - сказано в сообщении.

Сообщается, что за время проверок эти группы посетили 2 651 человека и осуществлено 4 727 мер контроля. В результате выявлено 771 нарушение карантинных ограничений: составлено 216 протоколов и 555 постановлений.

Читайте такжеУкраину ждет очень трудный период - Степанов о ситуации с COVID-19

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 11 тыс. 476 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 56 тыс. 732 человека, выздоровели - 1 млн 268 тыс. 886 человек, летальных случаев зафиксировано 30 тыс. 431, ПЦР-тестов проведено 7 млн 726 тыс. 035.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора