На Закарпатье проверяют больных коронавирусом, которые лечатся дома / фото УНИАН

На Закарпатье специальные мобильные группы проверяют больных коронавирусом, которые проходят лечение дома.

Об этом сообщает на пресс-служба Закарпатской ОГА.

"В Закарпатской области продолжаются проверки больных с диагнозом COVID-19, которые лечатся амбулаторно. Их осуществляют определенные специальные мобильные группы", - сказано в сообщении.

Сообщается, что за время проверок эти группы посетили 2 651 человека и осуществлено 4 727 мер контроля. В результате выявлено 771 нарушение карантинных ограничений: составлено 216 протоколов и 555 постановлений.

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Автор: Олег Давыгора