Наибольшее количество новых случаев болезни зарегистрировано в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Хмельницкой и Львовской областях.

За минувшие сутки, 3 апреля, в Украине зафиксировано 13 738 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, 258 больных умерли. Госпитализированы 5 545 человек, 4 657 больных выздоровели.

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Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. По его данным, среди новых больных - 504 ребенка и 216 медработников.

За сутки проведено 75 538 тестирований на коронавирус. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 388), Днепропетровской (1 143), Одесской (1 075), Хмельницкой (1 060) и Львовской (865) областях.

За весь период пандемии в Украине заболели 1 745 709 человек, 34 333 больных погибли. В то же время 1 347 193 больных выздоровели.

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Автор: Дмитрий Захаров