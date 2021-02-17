Медик отметила, что многих больных перемещают и переключают на кислородные концентраторы.

В Черновицкой области ситуация с заболеваемостью COVID-19 является сложной. В частности, многие пациенты переносят болезнь в тяжелом состоянии.

Врач-инфекционистка Ольга Кобевко в эфире 24 канала рассказала, что кислородные точки в медицинских учреждениях полностью заполнены. По ее словам, из-за этого пока нет дополнительных мест, где можно оказать помощь с кислородом в инфекционном отделении областной больницы.

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Медик отметила, что многих больных перемещают и переключают на кислородные концентраторы. В то же время ситуация в области является непростой, ведь многие пациенты находятся в тяжелом состоянии. Как отметила инфекционистка, количество коек часто увеличивают лишь "на бумаге" и от нее отсчитывают процент заполненности.

"Однако это неправильно, ведь кровать без кислорода и без помощи медиков, то есть там где не рассчитано количество медицинского персонала, но увеличено количество коек, ничем пациенту не поможет", – подчеркнула врач.

Инфекционистка отметила, что в течение марта-ноября 2020 года было лишь 4 точки с кислородом. Она рассказала, что это была очень сложная ситуация, ведь не было возможности оказывать качественную медицинскую помощь.

Готовы ли медики в Черновцах вакцинироваться от коронавируса

Кобевко рассказала, что в Черновицкой области многие медики отказались делать прививки от коронавируса. Все из-за того, что некоторые представители местной власти заявили о неготовности вакцинироваться.

"Их отказ приводит к сомнению врачей". – отметила врач.

Коронавирус в Черновицкой области: что известно

С начала пандемии COVID-19 обнаружили 49 141 больного коронавирусом. По состоянию на 17 февраля, от болезни выздоровели более 42 тысяч пациентов. К сожалению, умерли 932 человека.

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Автор: УНИАН