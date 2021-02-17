За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4286 человек, зафиксировано 147 летальных случаев, 5927 пациентов выздоровели. В больницы госпитализировали 2 330 человек.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
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Среди больных COVID-19 - 304 ребенка и 329 медработников.
Больше всего заражений подтвердили в Ивано-Франковской (646), Черновицкой (386), Киеве (366), Винницкой (351) и Закарпатской (275) областях.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Лаборатории за сутки сделали 64 842 теста на коронавирус: из них 25 782 — методом ПЦР и 16 647 — методом ИФА. За все время в Украине провели 6,5 млн ПЦР-тестов.
Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 280 904 человека, из них 1 128 895 выздоровели, летальных случаев — 24 689. Активными больными остаются 152 009 пациентов.
Коронавирус в Украине: что известно
- В Ивано-Франковской области сейчас переполнены пациентами больницы с COVID. Из-за этого в регион срочно отправился главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- Степанов заявил, что вакцинация от COVID в Украине может начаться на следующей неделе. Изначально предполагалось, что первую прививку сделают на этой неделе.
- Министерство здравоохранения Украины подали заявки о регистрации трех вакцин от коронавируса.
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