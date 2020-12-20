Человек не может защититься от коронавирусной инфекции с помощью алкоголя и высоких температур.
Об этом рассказала врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №17 Светлана Гук, пишет "Апостроф".
Она назвала три способа попадания вируса в организм: глаза, носоглотка и ротовая полость.
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"Если бы он все-таки проникал к нам через ротоглотку, и мы пили тот чай без конца, возможно, в этом был бы какой-то смысл. Но вирус чаще всего проникает в организм через носоглотку, глаза и ротовую полость, конечно. Но вы не можете поставить себе капельницу из горячего чая. Действительно, вирусы боятся высоких температур, это правда. Но вы не можете создать в своем организме такую температуру в целом", - сказала врач.
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Примерно такой же тезис и об алкогольных и спиртосодержащих веществах, добавляет она.
"Мол, вирус побивается спиртом, поэтому давайте хорошенько выпьем, и будет все хорошо. Но это должна быть определенная концентрация в вашей крови, и будут другие проблемы", - пояснила Светлана Гук.
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