Среди заразившихся коронавирусом 51 медик и 53 ребенка.

В Киеве за суткивыявили более 1,3 тыс. больных COVID-19, 22 человека умерли.

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко в своем в Телеграм-канале.

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"Всего за период пандемии в столице 1 тыс. 919 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 111 тыс. 471", - отметил он.

Среди выявленных за прошедшие сутки больных 743 женщины в возрасте от 18 до 99 лет и 536 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет, а также 29 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 24 мальчика от 1 до 16 лет.

В том числе заболел 51 медик.

В больницы столицы за сутки были госпитализированы 79 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Святошинском районе - 302, Дарницком - 195 и Соломенском - 174.

По данным Кличко, выздоровели за сутки 547 человек, а всего коронавирусную болезнь преодолели 39 тыс. 403 жителя Киева.

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Автор: Инна Андалицкая