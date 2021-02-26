За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 8003 человек, зафиксировано 146 летальных случаев, 4244 пациента выздоровели, госпитализировали 2 762 человека.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
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Суточный показатель заболеваемости один из самых высоких с середины января. Днем ранее обнаружили 8147 инфицированных. Количество заболевших превышает число выздоровевших. Такая динамика наблюдается последние несколько дней.
Лаборатории за минувшие сутки сделали 78 264 тестов на коронавирус: 36 809 — методом ПЦР и 16 271 — методом ИФА. Также сделали 25 184 экспресс-тестов на антиген к вирусу. За все время в Украине провели 6 845 974 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (857), м. Киев (748), Винницкой (738), Черновицкой (638), Киевской (548) и Закарпатской (515) областях.
Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 333 844 человека, из них 1 163 555 выздоровели, летальных исходов — 25 742.
Напомним, в стране началась массовая вакцинация. В Украине доступны 500 000 доз вакцины, очередная партия ожидается в начале марта.
За сутки 25 февраля 2021 года в Украине 1179 человек привито против COVID-19. Всего с начала кампании привито 1338 украинцев.
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