Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что по состоянию на 25 февраля 2021 года от коронавируса вакцинировано 1179 украинцев.
Об этом он сообщил в эфире ток-шоу "Право на владу".
"На сегодняшний день это 1179 человек, которые вакцинировались. Мы каскадным способом разворачиваем эту вакцинацию, чтобы не было программных ошибок. Потому что для нас важен не старт вакцинации, для нас важен весь процесс вакцинации, чтобы мы достигли тех цифр, к которым мы стремимся, - это 60%. Чтобы вся вакцинация прошла безопасно. У нас сейчас сформированы соответствующие мобильные бригады, которые вакцинируют. Первый этап - мы вакцинируем мобильными бригадами", - сказал Степанов.
Он также заверил, что каждый день эта цифра будет увеличиваться и увеличиваться в разы.
"За несколько дней мы увидим совсем другие цифры. Все идет согласно нашему плану, который утвержден. Сегодня всего второй день", - добавил он.
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Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно
- 22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, которую разработали компании "Oxford" и "AstraZeneca" (торговое название "CoviShield").
- Ее для экстренного применение одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Европейский Союз и Индия.
- 23 февраля в Украину из Индии прибыла первая партия вакцины "CoviShield".
- 24 февраля в Украине началась вакцинация против COVID-19. В первый день кампании прививки сделали 159 медработникам.
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