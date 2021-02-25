Максим Степанов заверил, что каждый день эта цифра будет в разы.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что по состоянию на 25 февраля 2021 года от коронавируса вакцинировано 1179 украинцев.

Об этом он сообщил в эфире ток-шоу "Право на владу".

"На сегодняшний день это 1179 человек, которые вакцинировались. Мы каскадным способом разворачиваем эту вакцинацию, чтобы не было программных ошибок. Потому что для нас важен не старт вакцинации, для нас важен весь процесс вакцинации, чтобы мы достигли тех цифр, к которым мы стремимся, - это 60%. Чтобы вся вакцинация прошла безопасно. У нас сейчас сформированы соответствующие мобильные бригады, которые вакцинируют. Первый этап - мы вакцинируем мобильными бригадами", - сказал Степанов.

Он также заверил, что каждый день эта цифра будет увеличиваться и увеличиваться в разы.

"За несколько дней мы увидим совсем другие цифры. Все идет согласно нашему плану, который утвержден. Сегодня всего второй день", - добавил он.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

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Автор: Олег Давыгора