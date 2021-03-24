Фиксируется увеличение количества инфицированных коронавирусом среди детей - за сутки плюс 750 человек.

В Украине за прошедшие сутки, 23 марта, обнаружили 14 174 случаев COVID-19. Также 7 386 человек выздоровели, а 342 — умерли от осложнений заболевания. Также вчера госпитализировали 5 438 пациентов с подозрением или диагнозом COVID-19.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Читайте такжеПравительство обязало в "красной зоне" носит защитную маску на улицах и в паркахОтметим, количество смертей за сутки - это максимум с начала пандемии. Второй день подряд фиксируют рекордное количество летальных исходов, днем ранее умерло 333 пациента с коронавирусом. До этого более 300 смертей в стране не фиксировали ни разу.

Лаборатории за сутки сделали 126 948 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 52 196, методом ИФА — 21 549. Также сделали 53 203 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 7,7 млн ПЦР-тестов.

Больше всего новых случаев выявили в Киеве (1 300), Одесской (1 177), Хмельницкой (994), Львовской (939) и Киевской (813) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего с начала пандемии в Украине зафиксировали уже свыше 1,5 млн случаев коронавируса, более 1,2 млн пациентов выздоровели, а умерли от осложнений — 30 773.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

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Автор: Виктория Гордиенко