За минувшие сутки было проведено 31 620 тестов.

В Украине за минувшие сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 2 394 человек. Также 11 457 пациентов выздоровели, а 156 — умерли от осложнений. В больницы попали 833 человека.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

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Среди заболевших COVID-19 117 детей и 213 медработников.

Днем ранее в Украине фиксировали 2030 случаев заболевание, 61 пациент умер, еще 5131 выздоровел.

Лаборатории за сутки осуществили 31 620 исследований: из них 16 589 методом ПЦР и 15 031 методом ИФА. За все время в Украине провели 6 млн 274 тысячи 464 ПЦР-тестов.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (285), Ивано-Франковской (278), Запорожской (217), Черновицкой (159) и Харьковской (158) областях.

С начала пандемии у нас подтвердили 1 223 879 случаев коронавирусного заболевания. Из них 1 035 372 пациентов уже выздоровели, а 22 924 — умерли от осложнений COVID-19.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: УНИАН