Вместе с тем за сутки было проведено всего 12 825 тестирований на COVID-19.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2030 человек, зафиксировано 61 летальный случай, 5131 пациент выздоровел, госпитализированы 1103 человека.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Это минимальное число новых случаев с 27 августа, когда было зафиксировано 1974 заражений.

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Среди заболевших за вчера 71 ребенок и 65 медработников.

Всего вчера было проведено всего 12 825 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 9873, методом ИФА - 2952. За все время в Украине произвели 6,2 млн ПЦР-тестов.

Больше всего новых случаев обнаружили в Ивано-Франковской (297), Киеве (160), Николаевской (152), Львовской (146) и Закарпатской (127) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии в Украине заразились уже 1 миллион 221 тысяча 485 человек, выздоровели - 1 млн 23 тысячи 915, летальных исходов - 22 768.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: УНИАН