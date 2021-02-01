За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2030 человек, зафиксировано 61 летальный случай, 5131 пациент выздоровел, госпитализированы 1103 человека.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Это минимальное число новых случаев с 27 августа, когда было зафиксировано 1974 заражений.
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Среди заболевших за вчера 71 ребенок и 65 медработников.
Всего вчера было проведено всего 12 825 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 9873, методом ИФА - 2952. За все время в Украине произвели 6,2 млн ПЦР-тестов.
Больше всего новых случаев обнаружили в Ивано-Франковской (297), Киеве (160), Николаевской (152), Львовской (146) и Закарпатской (127) областях.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
С начала пандемии в Украине заразились уже 1 миллион 221 тысяча 485 человек, выздоровели - 1 млн 23 тысячи 915, летальных исходов - 22 768.
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