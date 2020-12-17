Выздоровели за минувшие сутки 876 киевлян.

В Киеве за минувшие сутки зафиксировано более 1,5 тыс. случаев COVID-19, 31 человек умер.

Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

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«Еще 1512 больных коронавирусом выявили в столице за прошедшие сутки. Умер 31 человек. Всего коронавирус унес жизни 1662 киевлянин», - отметил мэр.

По его данным, в столице на сегодня 96 тыс. 672 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

В числе выявленных за прошедшие сутки больных: 866 женщин в возрасте от 18 до 93 лет и 560 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет, а также 36 девочек от 8 месяцев до 17 лет и 50 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.

Заболели, в частности, 53 медика.

В больницы столицы госпитализировали 106 пациентов, другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 876 человек. Всего коронавирус преодолели 30 тыс. 773 жителя Киева.

«Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки выявили в Деснянском районе - 263, в Днепровском - 253 и в Дарницком районе - 195 случаев», - добавил мэр.

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Автор: Инна Андалицкая