Вместе с тем в Киеве подачей кислорода оборудованы уже более 3,1 тыс. коек для больных COVID-19.

В Киеве заполненность коек для приема больных COVID-19 составляет более 33%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

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«В стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 1 тыс. 294 больных коронавирусом, из них 7 детей... Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - более 33%», - сказал Кличко.

По его информации, 812 госпитализированных пациентов находятся в тяжелом состоянии.

"Кислородную поддержку получают 1 тыс. 096 человек. Под аппаратами ИВЛ - 22 больных», - сообщил мэр.

Вместе с тем в Киеве подачей кислорода оборудовали уже более 3,1 тыс. коек для больных с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Сегодня больных COVID-19 уже принимают 23 медучреждения, где подготовили 4 тысячи коек. Из них подачей кислорода оборудованы более 3 тысяч 100 коек. В частности, 2 тысячи 120 - с централизованной подачей», - отметил мэр.

По его словам, кислородных концентраторов в медицинских учреждениях Киева сейчас – 993.

Кличко сообщил, что всего на сегодня город определил для приема больных с коронавирусом более 5 тыс. коек в 29 медучреждениях столицы, три из них – заведения «Укрзализныци».

Как отметил Кличко, на увеличение койкомест с подачей кислорода город выделил почти 30 млн грн. Средства направлены на капитальный ремонт систем подачи кислорода. Еще около 7,4 млн грн потратили на закупку кислородных концентраторов.

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Автор: Инна Андалицкая