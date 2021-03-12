За сутки госпитализировали 3 843 пациентов с подозрением или диагнозом COVID-19. В Киеве за прошедшие сутки COVID-19 подтвердили у 896 человек.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 12 946 человек, зафиксировано 230 летальных случаев, 4630 пациентов выздоровели.

Как сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, в частности, заболели 649 детей и 450 медработников.

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Это максимальный показатель в 2021 году. Больше новых случаев COVID за сутки фиксировали 11 декабря, тогда заразились 13 514 человек. После этого заболеваемость пошла на спад.

За сутки госпитализировали 3 843 пациентов с подозрением или диагнозом COVID-19.

В Украине растет заболеваемость коронавирусом, днем ранее выявили 9084 новых случая заражения.

Больше всего больных зарегистрировано в Житомирской (1310), Винницкой (940), Одесской (757), Львовской (704) и Киевской (697) областях, а также в Киеве (896).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Лаборатории вторые сутки подряд сделали более 100 тысяч тестов на коронавирус: методом ПЦР — 46 396, методом ИФА — 18 342. Также сделали 35 980 экспресс-тесты на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 7,2 млн ПЦР-тестов.

С начала пандемии в Украине выявили 1 438 468 случаев коронавирусной болезни. Из них 1 214 876 пациентов выздоровели, а 27 915 — умерли от осложнений заболевания. Активными больными остаются 223 592 пациента.

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В Киеве за прошедшие сутки COVID-19 подтвердили у 896 человек, 23 заболевших скончались. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

"896 инфицированных выявили в городе за прошедшие сутки. Умерли 23 человека. Всего за период пандемии в столице 2 тыс. 857 летальных случаев от вируса, а подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодняшний день 144 тыс. 910", - сказал Кличко.

Среди выявленных за прошедшие сутки больных 505 женщин в возрасте от 18 до 99 лет и 22 девочки от 2 до 17 лет, а также 350 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет и 19 мальчиков от 4 до 17 лет. Заболел, в частности, 21 медик.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 129 пациентов с подтвержденным диагнозом, с подозрением на коронавирус - 292 пациента, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки в Киеве 428 человек. Всего коронавирус преодолели 97 тыс. 648 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе - 188, Печерском - 94 и Дарницком - 91 случай.

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Авторы: Виктория Гордиенко, Инна Андалицкая, Светлана Закелова