Председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации также отметил, что в Украине растет как суточное число выявления новых инфицированных, так и количество летальных случаев.

В Украине за минувшие сутки госпитализировано более 4,2 тыс. пациентов с COVID-19, это количество значительно выше показателей второй волны эпидемии осенью прошлого года.

Читайте такжеНовая волна COVID-19 в Украине более смертельная, чем осенняя - НАНУОб этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от «Слуги народа» Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook.

«В Украине - рекорд госпитализации пациентов с COVID-19. Больницы приняли 4 тыс. 250 больных - это значительно больше, чем на пике второй волны эпидемии осенью 2020 года», - заявил он.

Радуцкий также отметил, что в Украине растет как суточное число выявления новых инфицированных, так и количество летальных случаев.

Парламентарий призвал граждан в эти непростые времена усилить меры индивидуальной безопасности.

«Использование защитных масок, респираторов, закрывающих нос и рот, в коммунальном транспорте, в общественных местах, в учреждениях, в магазинах должно стать нормой. Каждый из нас должен сознательно относиться к угрозе своему здоровью и не подвергать опасности других. Поэтому призываю уменьшить социальную активность, заботиться о гигиене рук, избегать рукопожатий и поцелуев при встрече с друзьями, коллегами, организовать условия для дистанционной работы», - подчеркнул он.

Коронавирус в Украине

За минувшие сутки в Украине было выявлено 9 тыс. 084 новых больных COVID-19, среди которых 442 ребенка и 348 медработников.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 425 тыс. 522 человека, выздоровели - 1 млн 210 тыс. 246 человек, умерли - 27 тыс. 685, проведено ПЦР-тестов - 7 млн 235 тыс. 711.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров