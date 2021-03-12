За сутки госпитализировали 3 843 пациентов с подозрением или диагнозом COVID-19.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 12 946 человек, зафиксировано 230 летальных случаев, 4630 пациентов выздоровели.

Как сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, в частности, заболели 649 детей и 450 медработников.

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Это максимальный показатель в 2021 году. Больше новых случаев COVID за сутки фиксировали 11 декабря, тогда заразились 13 514 человек. После этого заболеваемость пошла на спад.

За сутки госпитализировали 3 843 пациентов с подозрением или диагнозом COVID-19.

В Украине растет заболеваемость коронавирусом, днем ранее выявили 9084 новых случая заражения.

Больше всего больных зарегистрировано в Житомирской (1310), Винницкой (940), Одесской (757), Львовской (704) и Киевской (697) областях, а также в Киеве (896).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Лаборатории вторые сутки подряд сделали более 100 тысяч тестов на коронавирус: методом ПЦР — 46 396, методом ИФА — 18 342. Также сделали 35 980 экспресс-тесты на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 7,2 млн ПЦР-тестов.

С начала пандемии в Украине выявили 1 438 468 случаев коронавирусной болезни. Из них 1 214 876 пациентов выздоровели, а 27 915 — умерли от осложнений заболевания. Активными больными остаются 223 592 пациента.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

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Авторы: Виктория Гордиенко, Светлана Закелова