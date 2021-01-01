За прошедшие сутки, 31 декабря, в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 диагностировали у 9432 человек.
Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро 1 января.
Читайте такжеЗеленский назвал преимущества китайской вакцины от коронавирусаКак отмечается, за предыдущие сутки умерли 147 больных, выздоровели от коронавируса 10016 человек.
Лидером по распространению коронавирусной инфекции остается Киев - в столице зафиксировано 885 случаев и 16 смертей.
Всего с начала эпидемии коронавируса обнаружили у 1064479 украинцев. При этом преодолели болезнь 720009 украинцев, также зарегистрировано 18680 летальных исходов.
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