Всего с начала эпидемии коронавирусом заразились 1,06 миллиона украинцев.

За прошедшие сутки, 31 декабря, в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 диагностировали у 9432 человек.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро 1 января.

Читайте такжеЗеленский назвал преимущества китайской вакцины от коронавирусаКак отмечается, за предыдущие сутки умерли 147 больных, выздоровели от коронавируса 10016 человек.

Лидером по распространению коронавирусной инфекции остается Киев - в столице зафиксировано 885 случаев и 16 смертей.

Всего с начала эпидемии коронавируса обнаружили у 1064479 украинцев. При этом преодолели болезнь 720009 украинцев, также зарегистрировано 18680 летальных исходов.

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Автор: Алина Вишневская