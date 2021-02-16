Людям, которые болеют коронавирусом либо недавно перенесли заболевание, противопоказана вакцинация от COVID-19.
Об этом заявил врач-иммунолог, кандидат биологических наук Борис Донской в эфире канала "Украина 24".
Наличие острой инфекции, по его словам, является универсальным противопоказанием для любой прививки.
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"Мы не знаем, ухудшит ли прививка состояние, но проблема не в этом, а в том, что все дальнейшие плохие последствия вы спишете не на то, что у вас была болезнь, а на то, что вам сделали прививку. Таким образом просто будет два неизвестных, поэтому лучше не делать (прививку, - УНИАН), чтобы точно знать, что все ваши симптомы - это ваша болезнь", - пояснил врач.
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