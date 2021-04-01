Обсуждается вопрос закрытия межобластного сообщения, но это пока не точно, отмечают СМИ.

По информации СМИ, украинские власти не планируют вводить комендантский час из-за ситуации с распространением коронавируса. Но возможны дальнейшие усиления ограничений.

Читайте такжеКоронавирус в Украине бьет рекорды: 421 умерший и более 17 тысяч новых больныхОб этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на информированный источник.

Как отмечает издание, возможно усиление патрулей Нацгвардии, которые будут следить за соблюдением карантина. Также рассматривается возможность закрытия межобластного сообщения.

"Комендантский час не планируется. Обсуждается вопрос закрытия межобластного сообщения, но это пока не точно. И полный локдаун в Киеве, а также усиленные патрули", - говорит собеседник "РБК-Украина".

Слухи о введения комендантского часа

31 марта издание "Сегодня" со ссылкой на высокопоставленный источник в МВД сообщило, что Верховная Рада может рассмотреть вопрос введения в Киеве комендантского часа - запрета на перемещение по улицам после 22:00.

По словам собеседника журналистов, вопрос, вероятнее всего, будет рассмотрен Радой 6 апреля, во вторник.

Комендантский час: определение

Комендантский час – это запрет для жителей определенного населенного пункта появляться на улицах в установленное время суток без особого разрешения.

На указанной территории усиливается патрулирование и охрана объектов, а также вводится пропускной режим.

Комендантский час: что изменится

Если человек находится на улице в запрещенное время, его могут остановить и проверить наличие документов.

При отсутствии разрешения на пребывание на улице, нарушителя могут задержать и доставить в соответствующий пункт проверки для оформления протокола и привлечения к ответственности (штраф или арест).

В случае оказания сопротивления патруль имеет право применять физическую силу или огнестрельное оружие к нарушителю.

Локдаун в Киеве

С 5 апреля в Киеве начнут действовать строгие карантинные ограничения из-за стремительного распространения коронавируса в городе.

Со следующей недели весь общественный транспорт в Киеве, в том числе метро, будет работать по специальным пропускам для работников предприятий критической инфраструктуры.

Также закрываются все садики и школы.

Столичная власть просит руководителей учреждений, предприятий, заведений отправить своих работников на дистанционную работу.

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Автор: Ольга Робейко