Новый локдаун в Киеве может быть гораздо жестче всех предыдущих / УНІАН
Карантинные меры в столице могут стать еще жестче. Верховная Рада может рассмотреть вопрос введения в Киеве комендантского часа - запрета на перемещение по улицам после 22:00.
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Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в МВД сообщает "Сегодня".
По словам собеседника журналистов, вопрос вероятнее всего будет рассмотрен Радой 6 апреля, во вторник. Вероятность положительного решения он оценивает как высокую, поскольку ситуация с коронавирусом в Киеве стала критической.
Локдаун в Киеве
- С 5 апреля в Киеве начнут действовать строгие карантинные ограничения из-за стремительного распространения коронавируса в городе.
- Со следующей недели весь общественный транспорт в Киеве, в том числе метро, будет работать по специальным пропускам для работников предприятий критической инфраструктуры.
- Также закрываются все садики и школы.
- Работу продуктовых ярмарок временно останавливают с 1 апреля. В то же время заведения общественного питания смогут работать только «на вынос» или доставку. Как, собственно, должны работать с 20 марта.
- Столичная власть просит руководителей учреждений, предприятий, заведений отправить своих работников на дистанционную работу.
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