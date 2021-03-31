По словам собеседника журналистов, вопрос вероятнее всего будет рассмотрен Радой 6 апреляэ

Карантинные меры в столице могут стать еще жестче. Верховная Рада может рассмотреть вопрос введения в Киеве комендантского часа - запрета на перемещение по улицам после 22:00.

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Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в МВД сообщает "Сегодня".

По словам собеседника журналистов, вопрос вероятнее всего будет рассмотрен Радой 6 апреля, во вторник. Вероятность положительного решения он оценивает как высокую, поскольку ситуация с коронавирусом в Киеве стала критической.

Локдаун в Киеве

С 5 апреля в Киеве начнут действовать строгие карантинные ограничения из-за стремительного распространения коронавируса в городе.

Со следующей недели весь общественный транспорт в Киеве, в том числе метро, будет работать по специальным пропускам для работников предприятий критической инфраструктуры.

Также закрываются все садики и школы.

Работу продуктовых ярмарок временно останавливают с 1 апреля. В то же время заведения общественного питания смогут работать только «на вынос» или доставку. Как, собственно, должны работать с 20 марта.

Столичная власть просит руководителей учреждений, предприятий, заведений отправить своих работников на дистанционную работу.

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Автор: Дмитрий Захаров