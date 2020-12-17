Во время третьей волны COVID-19 должны переболеть 25-30% населения, считает специалист.

Сейчас Украина переживает вторую волну коронавируса, ее пик должен наступить в конце января – начале февраля. По имеющимся прогнозам, коронавирус должен исчезнуть после третьей волны в 2022 году.

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Об этом в интервью ТСН рассказал главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий.

"Из того, что прогнозируем и видим, и опираясь на модель испанского гриппа, которая была запротоколирована в 1918 году, то мы ждем трех волн. Первая волна была маленькой, где переболело 5-10% населения. Сейчас у нас вторая волна, которая началась, практически, в августе, и теоретически она должна достичь пика где-то в конце января — начале февраля. А следующих 5-6 месяцев мы будем наблюдать падение этой волны. Соответственно, будем опускаться вниз, то есть количество случаев и госпитализаций будет меньше", — отметил врач.

По его словам, сейчас наблюдается тенденция к нарастанию госпитализации.

"Сейчас мы поднимаемся, к середине лета будет спуск. Потом может быть так же, как и этим летом — ориентировочно два месяца легких, где будет мало случаев регистрироваться и меньше госпитализаций, а потом, где-то в середине августа, теоретически, должна прийти третья волна, где может переболеть 25-30% населения. И она продлится примерно 6-8 месяцев. Если ориентировочно, то в марте этого года начался коронавирус, а в 2022 году должен исчезнуть", — рассказал врач.

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Коронавирус в Украине - статистика 17 декабря

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 12047 случаев COVID-19.

Также за минувшие сутки госпитализированы 2997 человек; летальных исходов - 252; выздоровевших - 12939 человек.

Больше всего заражений обнаружили в Киеве (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.

С начала пандемии в Украине заразились 931 751 человек, умерли - 15 996 (+252), выздоровели - 548 356. Активными больными остаются 383 395 пациентов.

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Автор: Дмитрий Захаров