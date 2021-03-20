Еще вчера Одесская область находилась в "оранжевой зоне".

Одесская область попала по эпидемиологическим показателям в регионы "красной" зоны.

Об этом говорится в свежих данных министерства здравоохранения 20 марта.

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Вчера Одесская область была еще в "оранжевой" зоне. Сейчас в перечне "красных" регионов находятся Одесская, Закарпатская, Черновицкая, Житомирская, Ивано-Франковская области и Киев.

Отмечается, что комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций уже приняла решение о переводе южного региона в "красную" зону. Ограничения вступают в силу с сегодняшнего дня.

В "оранжевой зоне" находятся 11 областей: Винницкая, Донецкая, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская. Остальные – в "желтой зоне".

Третья волна коронавируса в Украине

С 24 февраля в Украине снова ввели адаптивный карантин с разделением на цветные зоны опасности.

4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна распространения COVID-19.

Министерство здравоохранения Украины прогнозирует увеличение количества случаев COVID-19 до конца апреля.

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Автор: Яна Ставская