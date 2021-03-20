Одесская область попала по эпидемиологическим показателям в регионы "красной" зоны.
Об этом говорится в свежих данных министерства здравоохранения 20 марта.
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Вчера Одесская область была еще в "оранжевой" зоне. Сейчас в перечне "красных" регионов находятся Одесская, Закарпатская, Черновицкая, Житомирская, Ивано-Франковская области и Киев.
Отмечается, что комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций уже приняла решение о переводе южного региона в "красную" зону. Ограничения вступают в силу с сегодняшнего дня.
В "оранжевой зоне" находятся 11 областей: Винницкая, Донецкая, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская. Остальные – в "желтой зоне".
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