В ближайшее время Минздрав вынесет на заседание правительства проект постановления о возвращении к адаптивному карантину.

В Украине в настоящее время нет ни одной административно-территориальной единицы, которая бы отвечала критериям "красной" зоны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга.

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"Относительно возвращения к нормальной жизни. Согласно нашей стратегии, мы хотим перейти к адаптивному карантину. Сейчас мы сделали просчеты и соответственно в ближайшее время вынесем на заседание Кабинета министров это постановление", - заявил он.

"Мы посчитали и у нас на сегодняшний день по тем показателям по уровню заболеваемости нет ни одной административно-территориальной единицы, которая бы, например, была в "красной" зоне и это, мне кажется, очень приятная информация", - добавил Степанов.

Коронавирус в Украине: статистика

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 2 тыс. 394 новых случая COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 1 млн 223 тыс. 879 человек, выздоровели – 1 млн 035 тыс. 372, умерли – 22 тыс. 924. Медики осуществили 6 млн 274 тыс. 464 ПЦР-тестов.

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Автор: Константин Гончаров