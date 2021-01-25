С начала пандемии в Украине COVID-19 заболели почти 1,2 млн человек, умерли более 21,9 тыс.

Министерство здравоохранения проанализирует эпидемическую ситуацию в регионах с заболеваемостью COVID-19 на предмет возвращения к адаптивному карантину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в ходе брифинга.

"Пока мы живем в общих карантинных ограничениях. Мы в течение этой недели проанализируем ситуацию. В том числе в разрезе регионов, где и какая эпидемиологическая ситуация. Согласно нашей стратегии, мы хотим вернуться к адаптивному карантину", - сказал Степанов.

Вместе с тем, по его словам, чтобы страна вернулась к адаптивному карантину, "чтобы это было эффективно, нужно проанализировать, как отличается ситуация в одном регионе и другом".

Коронавирус в Украине: ситуация на сегодня

По данным Минздрава, с начала пандемии в Украине COVID-19 заболели почти 1,2 млн человек, умерли более 21,9 тыс.

За минувшие сутки в Украине было выявлено 2 тыс. 516 новых случаев коронавирусной болезни, умерли 63 человека.

Сегодня Украина вышла из усиленного карантина и вернулась к ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года. В целом в стране действуют ограничения "оранжевой" зоны.

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Автор: Леся Лещенко