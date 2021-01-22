Медики говорят, что сейчас наблюдается определенное плато, отметили в Кабмине.

Введенные в Украине жесткие карантинные меры, по предварительным оценкам, позволили сдержать стремительный рост заболеваемости COVID-19. Сейчас в стране наблюдается определенное плато.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

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По его словам, полная оценка эффективности жестких карантинных мер будет дана Министерством здравоохранения на следующей неделе.

"Есть предварительные выводы. Медики говорят, что введение ограничений на новогодне-рождественский период позволило им сдержать стремительный рост заболеваемости. Они наблюдают определенное плато. Это в первую очередь потому, что большинство граждан придерживались карантина", - отметил Немчинов.

Напомним, в Украине жесткий карантин начал действовать с 8 января. С 25 числа страна должна перейти к адаптивному карантину. Новых "локдаунов" Минздрав пока не планирует.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что усиленные ограничения, которые действуют в Украине в январе, уже оправдали себя.

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Автор: УНИАН