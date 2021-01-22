Введенные в Украине жесткие карантинные меры, по предварительным оценкам, позволили сдержать стремительный рост заболеваемости COVID-19. Сейчас в стране наблюдается определенное плато.
Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Читайте такжеУченые НАН дали положительный прогноз относительно коронавируса в Украине
По его словам, полная оценка эффективности жестких карантинных мер будет дана Министерством здравоохранения на следующей неделе.
"Есть предварительные выводы. Медики говорят, что введение ограничений на новогодне-рождественский период позволило им сдержать стремительный рост заболеваемости. Они наблюдают определенное плато. Это в первую очередь потому, что большинство граждан придерживались карантина", - отметил Немчинов.
Напомним, в Украине жесткий карантин начал действовать с 8 января. С 25 числа страна должна перейти к адаптивному карантину. Новых "локдаунов" Минздрав пока не планирует.
Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что усиленные ограничения, которые действуют в Украине в январе, уже оправдали себя.
Карантин в Украине: что известно
- Коронавирус во время локдауна: инфекционист рассказала, когда возможен новый пик заболеваемости в Украине
- Немчинов: карантин в Украине является одним из самых мягких в Европе (фото)
- Степанов заявил, что локдаун в Украине ни в коем случае не отменят
- Кабмин планирует продлевать карантин в Украине до 2023 года - СМИ
- Стало известно, когда будут видны результаты январского локдауна
- Степанов заявил о росте числа больных COVID-19 среди детей
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram