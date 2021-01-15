Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал, планирует ли власть продлевать карантин в Украине.
Об этом он рассказал в эфире "Сніданку з 1+1".
На вопрос: "Надо ли продлевать карантин?" глава правительства ответил:
"Господин министр (глава Минздрава Максим Степанов, - УНИАН) озвучивает правительственную позицию. Этот карантин (январский локдаун, - УНИАН) позволяет нам сбить потенциальную волну заболеваемости после Нового года, рождественских праздников. Далее в феврале-марте мы ожидаем вакцину. Это будет моральное облегчение, но ношение маски, мытье рук, социальная дистанция — это будут основные меры, которые остаются актуальными и будут актуальными до конца года", - сказал Шмыгаль.
Он также добавил, что Украина уже подписала все необходимые для получения вакцины от коронавируса документы в рамках инициативы COVAX.
Читайте такжеКогда коронавирус отступит: эпидемиолог спрогнозировала сроки снижения заболеваемости
Напомним, 13 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что после усиленного карантина, который введен с 8 января до 24 января, Украина вернется к адаптивному карантину, который будет действовать до конца зимы - 28 февраля. Министр также добавил, что локдаун может быть повторен, если "будет сверхкритическая ситуация".
Карантин в Украине: что известно
- С сегодняшнего дня предпринимателей будут штрафовать за допуск людей без масок: за что предусмотрено наказание и на какую сумму
- "Есть много шуток": Шмыгаль объяснил, почему локдаун ввели в январе
- Во Львове из-за карантина отменили общегородское освящение воды 19 января
- Стало известно, когда можно будет увидеть результаты январского локдауну
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram