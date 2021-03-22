Власти области решили действовать на опережение, чтобы избежать возможного локдауна.

В Черкасской области с сегодняшнего дня, 22 марта, усиливают карантинные ограничения.

Об этом в Facebook сообщил председатель Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко.

«Обратился сегодня к председателям РГА, ОТГ и руководителям городов: мы должны сделать все, чтобы нам не пришлось пойти на локдаун. Поэтому поручил ввести все возможные превентивные меры и действовать на опережение, пока еще есть такая возможность. Ибо, если окажемся в «красной зоне», как сегодня Киев и Одесская область, нам уже придется идти на другие условия», - отметил он.

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С сегодняшнего дня временно запрещены культмассовые развлекательные и другие мероприятия.

Рестораны, кафе, бары, ночные заведения будут работать до 23:00.

В общественных заведениях и транспорте будет усилен контроль за использованием средств индивидуальной защиты.

Кроме того, председатель ОГА попросил руководителей городов увеличить количество общественного транспорта, который выходит на наиболее популярные маршруты, чтобы его разгрузить.

Скичко добавил, что по области и в Черкассах будет расширяться количество койко-мест в больницах.

«До 25 марта будем следить за соблюдением карантинных ограничений. Если будут массовые нарушения, то придется вводить более строгие меры», - подчеркнул он.

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По состоянию на 22 марта в «красной» зоне находятся Киев, а также 7 областей: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая.

Черкасская область – в «оранжевой» зоне.

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Автор: Светлана Макринская