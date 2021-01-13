Весной количество вакцин в Украине будет увеличиваться, прогнозирует министр.

Украина должна получить первую партию вакцины от коронавируса в феврале, а не в марте.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Украина 24".

"Неоднократно говорил и настаивал, что мы видим по тем договоренностям, которые у нас есть, что в нас первая партия вакцин прибудет в феврале этого года. Откуда информация, что это будет в марте – я это прокомментировать не могу. Мы рассчитываем, что оно придет в феврале, а в марте, апреле количество вакцин будет увеличиваться",- сказал министр.

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Степанов напомнил, что утвержденный Минздравом план вакцинации предусматривает пять этапов, реализовывать его будут до конца 2021 года и в начале 2022-го.

Вакцина от коронавируса для Украины: детали

В марте ожидается поставка в Украину первой партии из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн человек, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

22 декабря 2020 года оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Цель этого плана - в течение 2021-2022 годов охватить вакцинацией как минимум 50% населения Украины (20 млн человек).

24 декабря Степанов заявил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках глобальной инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу. На январь 2021 года планируется получение разрешения на применение препарата в Китае и других странах, также вакцина будет подана на переквалификацию к ВОЗ в феврале 2021 года.

По условиям договора, первая партия вакцины в количестве 700 тыс. доз будет поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, или по централизованной процедуре компетентным органом Евросоюза.

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Автор: УНИАН