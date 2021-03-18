По состоянию на 18 марта "оранжевая зона" эпидемической опасности в Украине сократилась до 11 областей и города Киева.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения.
В "оранжевой зоне" оказались Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская области.
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В "красной зоне" находятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.
Все остальные регионы находятся в "желтой зоне".
Норма госпитализации в не более 60 случаев на 100 тысяч населения превышена: Киев - 95,5; Винницкая область - 131,5; Житомирская область - 111,9; Закарпатская область - 97,2; Ивано-Франковская область - 125,8; Киевская - 67,2; Николаевская область - 95,0; Одесская - 64,5; Хмельницкая область - 89,1; Черновицкая область - 98,0.
Ситуация с коронавирусом в Украине
- 17 марта в Украине было выявлено более 15 тыс. новых больных на COVID-19, среди которых 744 ребенка и 425 медработников. Также вчера в стране в больницы с коронавирусной болезнью попали почти 4,4 тыс. человек, умерли - 267.
- 17 марта премьер-министр Денис Шмыгаль призвал органы местной власти в случае ухудшения эпидситуации вводить дополнительные карантинные ограничения. Он подчеркнул, что, если "красный" уровень будет введен в большинстве областей, то правительство будет вынуждено вводить усиленный карантин по всей территории страны.
- По данным Минздрава, по состоянию на 17 марта, в "оранжевой" зоне находились 16 областей и Киев. В "красной зоне" оставались Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Остальные находились в "желтой зоне".
- Вместе с тем во Львове с 19 марта вводят усиленный карантин, который будет действовать до 28 марта.
- Также ограничения ужесточили с 18 марта на Харьковщине и с 20 марта - в Киеве.
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