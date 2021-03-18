В "красной зоне" находятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

По состоянию на 18 марта "оранжевая зона" эпидемической опасности в Украине сократилась до 11 областей и города Киева.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения.

В "оранжевой зоне" оказались Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская области.

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В "красной зоне" находятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Все остальные регионы находятся в "желтой зоне".

Норма госпитализации в не более 60 случаев на 100 тысяч населения превышена: Киев - 95,5; Винницкая область - 131,5; Житомирская область - 111,9; Закарпатская область - 97,2; Ивано-Франковская область - 125,8; Киевская - 67,2; Николаевская область - 95,0; Одесская - 64,5; Хмельницкая область - 89,1; Черновицкая область - 98,0.

Ситуация с коронавирусом в Украине

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Автор: Александр Топчий