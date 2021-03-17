При этом премьер призвал украинцев соблюдать правила, которые позволят избежать повторного локдауна в стране.

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал условия для введения нового жесткого карантина в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания правительства.

"Если красный уровень будет введен в большинстве областей, то мы будем вынуждены вводить усиленные карантинные меры на всей территории Украины. Но ещё раз подчеркну – правительство сделает всё, чтобы этого не случилос", - сказал он.

При этом премьер призвал украинцев соблюдать правила, которые позволят избежать повторного локдауна в стране.

"Это зависит только от нас с вами и от наших действий. Если мы все будем тщательно придерживаться противоэпидемиологических норм, если мы уменьшим социальные контакты, то локдаун будет не нужен", - подчеркнул Шмыгаль.

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Коронавирус в Украине: что известно

В Украине за минувшие сутки зарегистрировано 11833 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, в частности, заболели 609 детей и 388 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1121), Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях. Были госпитализированы 4 тыс. 887 человек, умерли от осложнений - 289.

За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 489 тыс. 023 человека, умерли - 28 тыс. 986, выздоровели - 1 млн 237 тыс. 676 человек. Медики провели 7 млн 467 тыс. 108 ПЦР-тестирований.

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Автор: Дмитрий Шварц