В Минздраве уточнили перечень регионов, подпадающих под ограничения «красной» зоны эпиднебезопасности. Их количество сократилось с 13 до 10 - то есть их стало меньше половины, что ранее называли условием введения локдауна.

Министерство здравоохранения во второй раз за 27 марта обновило перечень регионов Украины в соответствии с ситуацией с COVID-19. Количество областей в «красной» зоне сократилось с 13 до 10 - то есть их стало меньше половины, что раньше называли условием внедрения локдауна.

Об этом свидетельствуют обновленные данные, обнародованные на сайте Минздрава 27 марта.

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Так, красным цветом в таблице индикаторных показателей для определения регионов со значительным распространением COVID-19 по состоянию на 27 марта выделены Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

В обновленном перечне из «красной» зоны исключили Ривненскую, Черкасскую и Черниговскую области. В этих регионах три дня подряд фиксируют большее, чем допустимые 60, количество госпитализаций на 100 тысяч населения. Теперь области в «оранжевой» зоне.

На «оранжевом» уровне 14 регионов: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области.

«Желтой» осталась только одна область - Херсонская.

«Зеленых» регионов в Украине вовсе нет.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что в Украине могут ввести общенациональный локдаун, если более половины регионов (то есть 13 или больше из 25) окажутся в «красной» зоне.

При этом в Черниговской зоне с 29 марта вводятся ограничения «красной» зоны. Такие же ограничения действуют в Николаевской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Черновицкой, Сумской, Одесской, Черниговской областях и в Киеве.

В «красной» зоне запрещено работать заведениям питания, развлекательным заведениям, ТРЦ, кинотеатрам, театрам, учреждениям образования (кроме детских садов и первых классов в школах), спортзалам, рынкам. Однако работают банки, аптеки, заправки, ветеринарные магазины, все продовольственные магазины.

Кроме того, города и районы могут по своему усмотрению усиливать карантин, если ситуация с коронавирусом у них ухудшается. Среди недавних крупных населенных пунктов, которые это сделали, — Тернополь и Хмельницкий.

Коронавирус в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, в Украине вчера было выявлено 17 тыс. 424 новых случаи коронавирусной болезни, госпитализированы 4 тыс. 747 человек, скончались 290 человек.

С начала пандемии в Украине выявлено 1 млн 632 тыс. 131 больного COVID-19, 31 тыс. 751 человек умер.

23 марта руководитель Минздрава Максим Степанов отмечал, что общенациональный локдаун в Украине в ближайшее время не будут вводить. Ограничения будут вводиться только в отдельных регионах, где будет увеличиваться число больных и госпитализаций.

Также он прогнозировал, что в ближайшие 2-3 недели количество COVID-больных в сутки может увеличиться до 25 тысяч.

Сегодня, 27 марта, Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение установить в Черниговской области "красный" уровень эпидопасности.

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Автор: Виктория Токарева