Базовый уровень - "желтый" - действует в Днепропетровской, Кировоградской, Рівненской и Харьковской областях.

Министерство здравоохранения обновило распределение на карантинные зоны. По состоянию на 17 марта "оранжевая зона" адаптивного карантина в Украине вновь расширилась - теперь в нее входят 16 областей и Киев.

Как свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения, вчера в "оранжевой зоне" находилось 10 регионов, а позавчера - 11.

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Только 4 области в Украине остались в "желтой" зоне распространение коронавируса: Днепропетровская, Кировоградская, Ривненская, Харьковская.

На сегодня в "оранжевой зоне" оказались Киев, Винницкая, Волынская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

В "красной зоне" остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Остальные же находятся в "желтой зоне".

За предыдущие сутки в Украине госпитализировали почти 5 тысяч человек с коронавирусом или подозрением на заболевание.

В некоторых регионах разворачивают дополнительные госпитали и выделяют новые места для больных COVID-19.

Норма госпитализации в не более 60 случаев на 100 тысяч населения превышена:

Киев - 90,3

Винницкая область - 136,5

Житомирская область - 111,9

Закарпатская область - 98,3

Ивано-Франковская область - 133,1

Киевская - 65,3

Николаевская область - 99,1

Одесская - 62,3

Хмельницкая область - 87,0

Черновицкая область - 99,4

Так, ранее министр здравоохранения Максим Степанов попросил усилить карантин на местах, чтобы предотвратить попадание регионов в "красную зону", в которой действуют максимальные ограничения, вплоть до закрытия ресторанов, запрета массовых мероприятий, ограничений работы общественного транспорта.

В Министерстве здравоохранения заявили, что локдаун в Украине могут ввести если 50-70% перейдут в "красную зону".

Карантин в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко