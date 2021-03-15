Кондратюк подчеркнула необходимость проведения встречи руководителей фракций с премьер-министром Денисом Шмыгалем относительно кампании по вакцинации, возможного локдауна и экономической ситуации.

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк считает "очень высокой" вероятность введения в Украине нового жесткого локдауна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время Согласительного совета руководителей фракций, групп и парламентских комитетов.

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По словам Кондратюк, на случай введения локдауна необходимо разработать совместный план действий всех ветвей власти.

Кондратюк считает, что нужно обсудить, есть ли ресурсы для развертывания по всей стране дополнительных мобильных госпиталей для больных COVID-19, а также, которая срочная поддержка нужна системе здравоохранения.

Также Кондратюк подчеркнула необходимость проведения встречи руководителей фракций с премьер-министром Денисом Шмыгалем по поводу ситуации относительно кампании по вакцинации, возможного локдауну и экономической ситуации.

Новая волна коронавируса в Украине

12 марта министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина вошла в "достаточно трудный период" из-за распространения нового "британского" штамма коронавирус.

Сейчас в "красной" зоне эпидопасности находятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

В Киеве и семи областях Украины превышен уровень госпитализаций пациентов с COVID-19.

В Украине за прошедшие сутки выявлено почти 6,8 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 130 человек.

С начала пандемии в стране на COVID-19 заболели свыше 1,4 млн человек, умерли – более 28,4 тыс.

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Автор: Надя Пришляк