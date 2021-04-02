Депутат убежден, что для Украины пришло время к более радикальным шагам по борьбе COVID-19.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от «Слуги народа» Михаил Радуцкий заявляет, что адаптивными противоэпидемиологическими мерами нашествие штаммов коронавируса в Украине не сдержать.

Читайте такжеСтепанов рассказал, введут ли комендантский час в УкраинеОб этом он сообщил на своей странице в Facebook. «К сожалению, адаптивными противоэпидемиологическими мерами, которыми мы пользовались последние полгода, нашествие штаммов коронавируса не сдержать», - написал он.

Радуцкий отметил, что другие страны уже ввели беспрецедентные общенациональные карантин.

«Считаю, что и в Украине пришло время для более радикальных шагов для борьбы с вирусом», - подчеркнул депутат.

Какие штаммы коронаируса есть в Украине

23 марта министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что «британский» штамм коронавируса циркулирует на всей территории Украины.

1 апреля Степанов заявил, что в двух областях выявили новый «южноафриканский» штамм COVID-19.

В Украине за минувшие сутки было зафиксировано 19 тыс. 893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 711 тыс. 630 человек, выздоровели - 1 млн 333 тыс. 370 человек. Летальных случаев зарегистрировано 33 тыс. 679.

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Автор: Константин Гончаров