В правительстве Украины рассматривают две области, которые могут войти в «красную» зону карантина.
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала «Украина 24».
«Я думаю, что, наверное, Харьковская и Хмельницкая. Но там Минздрав ведет активную работу с местными подразделениями здравоохранения и местной администрацией. Посмотрим. Я анализирую общедоступные цифры, смотрю по уровню госпитализаций, количеству коек с кислородом, количеству новых больных. Думаю, этим двум областям нужно обратить внимание на свои показатели», - сказал он.
Карантинные зоны в Украине: ситуация по состоянию на 5 апреля
- В Украине на 5 апреля в «красной» зоне находятся Киев и 10 областей - Житомирской, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.
- В "оранжевой" зоне 13 регионов - Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.
- "Желтой" уже несколько недель остается одна Херсонская область.
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Коронавирус в Украине: какая заболеваемость
В Украине за сутки выявлено 10 тыс. 179 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
В частности, заболели 431 ребенок и 152 медработника. В медицинские учреждения госпитализированы 3 тыс. 275 человек.
Зафиксировано 254 летальных случая, выздоровели 4 тыс. 946 человек.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавирусной болезни зарегистрировано в Харьковской (1155), Львовской (1 тыс. 121), Днепропетровской (1 тыс. 003), Одесской (660) и Киевской (619) областях.
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