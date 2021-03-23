По состоянию на сегодняшнее утро в опорных больницах Одессы были свободны 14 коек для госпитализации пациентов с коронавирусом.

Одесская область будет находиться в «красной» зоне эпидемической опасности распространения COVID-19 не менее двух-трех недель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил председатель Одесской областной государственной администрации Сергей Гриневецкий, отвечая на вопрос о том, сколько времени регион может пробыть в «красной» зоне, установленной с 23 марта.

«По моей оценке, это 2-3 недели», - сказал председатель ОГА.

Как уточнил чиновник, необходимое условие для этого – все пять показателей уровня распространения коронавируса в течение пяти дней не должны превышать допустимый предел.

По его словам, Одесская область попала в «красную» зону из-за превышения двух показателей – количества госпитализированных за последние семь дней и числа выявленных больных.

Как отметил Гриневецкий, он сегодня распорядился, чтобы в Одесской областной больнице для инфицированных COVID-19 открыли 60 дополнительных коек. Также Минздрав дал разрешение на открытие 90 коек в Одесском областном госпитале ветеранов Второй мировой войны.

«На сегодня есть 150 свободных коек (в медучреждениях областного подчинения - УНИАН)», - сказал он.

Чиновник подчеркнул, что, если численность заболевших в регионе будет возрастать такими же темпами, придется открывать дополнительные койки в Великомихайловке, Лиманском районе и городе Тарутино.

Ситуация с коронавирусом в Одесской области

По информации Одесского областного лабораторного центра Минздрава, на 23 марта в Одесской области зарегистрирован 99 тыс. 371 случай COVID-19, из них 46 тыс. 37 — у жителей Одессы.

За последние сутки COVID-19 заболели 707 одесситов, в целом по региону зарегистрированы 1 тыс. 122 новых случая заболевания.

По данным на 23 марта, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице (основное опорное медучреждение региона) находятся 318 пациентов с COVID-19, из них в тяжелом состоянии – 227 пациентов.

По данным на 08:00 вторника, в опорных больницах Одессы были свободны 14 коек для госпитализации пациентов, инфицированных коронавирусом.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая