Сейчас в области есть 5 громад, где могут ввести дополнительные ограничительные карантинные меры.

В Закарпатской области, которая сейчас находится в «желтой» зоне карантина, в зависимости от ситуации с распространением COVID-19 будут усиливать ограничительные меры в отдельных территориальных громадах.

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Как сообщает пресс-служба Закарпатской облгосадминистрации, об этом во время брифинга заявил председатель ОГА Анатолий Полосков.

По его словам, в протоколе Государственной комиссии ТЭБ и ЧС указано 5 громад, по которым нужно ввести дополнительные ограничительные карантинные меры и усилить контроль за эпидемической ситуацией.

«Наша с вами общая задача - находиться в «желтой» зоне дольше, ведь это наша с вами возможность жить в лучших условиях. Призываю предпринимателей быть максимально ответственными, ведь речь идет о том, как долго вы сможете работать. У нас с вами должна быть нулевая толерантность к нарушениям - ради того, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей», - добавил Полосков.

Карантин на Закарпатье: детали

8 марта в Закарпатской области введены карантинные ограничения «красной» зоны эпидемической опасности распространения COVID-19.

11 апреля в регионе ослабили карантинный режим. Сейчас Закарпатье находится в "желтой" зоне.

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Автор: Светлана Макринская