С 11 апреля на территории Закарпатской области будут действовать ограничительные меры, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила отменить "красный" уровень эпидемической опасности на Закарпатье.

Об этом министр Кабмина Олег Немчинов сообщил в своем Telegram-канале по результатам внеочередного заседания комиссии.

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"... Отменить с 00 часов 00 минут 11 апреля "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области", - написал он.

По словам Немчинова, на территории Закарпатской области будут действовать ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности.

В то же время с сегодняшнего Ивано-Франковская область вышла из «красной» зоны эпидемической опасности распространения COVID-19.

Зато с 11 апреля «красный» уровень вводится в Харьковской области.

В настоящее время «красная» зона карантина действует в 11 регионах Украины: Киеве, Житомирской, Запорожской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

С 11 апреля - в 12 регионах.

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Автор: Антонина Доломанжи