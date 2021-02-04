Карантинные ограничения пока что будут действовать.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает, что в этом году Украина одолеет пандемию коронавируса.

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Об этом он заявил во время встречи с бизнесом "EBA Global Outlook 2021: the Year of Big Questions".

«Мы всё ещё находимся на этапе борьбы с коронавирусом. Мы ожидаем победы в этом году, а апрель будет показателем, как мы будем двигаться дальше», - сказал он.

При этом он добавил, что карантинные ограничения будут продолжены и после апреля.

«Карантин мы будем продолжать до 30 апреля, но это, к сожалению, не конечная дата, когда он будет закончен, он, скорее всего, будет продолжаться в той или иной форме, возможно, со смягчением, возможно, он будет адаптивным», - сказал он.

3 февраля стало известно, что правительство в ближайшие дни примет решение о возвращении к адаптивному карантину.

Адаптивный карантин в Украине

Адаптивный карантин был введен в Украине 1 августа. Тогда регионы страны поделили на «красную», «зеленую», «оранжевую» зоны с оглядкой на загруженность коек, среднее количество тестирований населения, коэффициент выявления случаев инфицирования и показатель динамики роста случаев инфицирования.

Таким образом, в каждой из эпидемиологических зон установят различные карантинные ограничения. Самые мягкие – в "зеленой" зоне, наиболее жесткие запреты ожидают регионы "красной" зоны.

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Автор: Дмитрий Шварц