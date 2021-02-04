Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает, что в этом году Украина одолеет пандемию коронавируса.
Читайте такжеКоронавирус в Украине: за сутки выздоровело почти 10 тысяч человек, новых случаев заражения - более 5 тысяч
Об этом он заявил во время встречи с бизнесом "EBA Global Outlook 2021: the Year of Big Questions".
«Мы всё ещё находимся на этапе борьбы с коронавирусом. Мы ожидаем победы в этом году, а апрель будет показателем, как мы будем двигаться дальше», - сказал он.
При этом он добавил, что карантинные ограничения будут продолжены и после апреля.
«Карантин мы будем продолжать до 30 апреля, но это, к сожалению, не конечная дата, когда он будет закончен, он, скорее всего, будет продолжаться в той или иной форме, возможно, со смягчением, возможно, он будет адаптивным», - сказал он.
3 февраля стало известно, что правительство в ближайшие дни примет решение о возвращении к адаптивному карантину.
Адаптивный карантин в Украине
Адаптивный карантин был введен в Украине 1 августа. Тогда регионы страны поделили на «красную», «зеленую», «оранжевую» зоны с оглядкой на загруженность коек, среднее количество тестирований населения, коэффициент выявления случаев инфицирования и показатель динамики роста случаев инфицирования.
Таким образом, в каждой из эпидемиологических зон установят различные карантинные ограничения. Самые мягкие – в "зеленой" зоне, наиболее жесткие запреты ожидают регионы "красной" зоны.
Коронавирус в Украине и мире: последние новости
- Степанов рассказал о переговорах с другими странами по поставке излишков вакцин от COVID-19
- В Минздраве назвали точную дату начала вакцинации от COVID-19
- Украину ждет еще несколько волн COVID-19: инфекционист рассказал, когда начнется рост заболеваемости
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram