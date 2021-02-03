При адаптивном карантине в регионах будут устанавливаться разные уровни эпидемической опасности - зеленый, желтый, оранжевый или красный.

В ближайшие дни правительство примет решение о возвращении в стране к адаптивному карантину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

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"Эпидемическая ситуация позволяет вернуться к модели адаптивного карантина, когда в регионах будут устанавливаться разные уровни эпидемиологической опасности - зеленый, желтый, оранжевый или красный. В ближайшие дни правительство примет соответствующее решение, но до этого я попрошу Минздрав активно прокоммуницировать возможные изменения, чтобы не возникало вопросов по поводу критериев, по которым будет определяться тот или иной цвет для отдельных регионов", - заявил он.

25 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил о вероятности возвращения к адаптивному карантину.

Адаптивный карантин в Украине

Адаптивный карантин был введен в Украине 1 августа. Тогда регионы страны поделили на «красную», «зеленую», «оранжевую» зоны с оглядкой на загруженность коек, среднее количество тестирований населения, коэффициент выявления случаев инфицирования и показатель динамики роста случаев инфицирования.

Таким образом, в каждой из эпидемиологических зон установят различные карантинные ограничения. Самые мягкие – в "зеленой" зоне, наиболее жесткие запреты ожидают регионы "красной" зоны.

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Автор: Леся Лещенко