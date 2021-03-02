Есть три пути регистрации в онлайн-очередь на вакцинацию - по телефону через контакт-центр Минздрава, в мобильном приложении «Дія» и через компьютер на сайте «Дія».

С 1 марта 2021 года всем желающим украинцам предоставили право стать в онлайн-очередь на вакцинацию от коронавируса.

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Корреспондент УНИАН решил на собственном опыте проверить, насколько это легко и быстро.

В целом, есть три пути регистрации в онлайн-очередь на вакцинацию - по телефону через контакт-центр Минздрава, в мобильном приложении «Дія» и через компьютер на сайте «Дія». Мы выбрали последний вариант.

Первое, что бросается в глаза, – сайт «Дія» не подвисал с момента начала онлайн-регистрации на вакцинацию 1 марта. То ли систему наконец наладили так хорошо (мы все помним, как сайты государственных учреждений обваливались в моменты пиковой нагрузки), то ли просто нет ажиотажа. Впрочем, по данным Минздрава, в Украине на вакцинацию от COVID-19 за первый день уже записались почти 45 тысяч человек.

Сам процесс регистрации занимает две-три минуты, если вы уже зарегистрированы в «Дії». Если же нет, то придется приложить немного усилий.

Система предлагает два варианта регистрации – с помощью электронной подписи и Bank ID НБУ. В случае электронной подписи есть целых пять вариантов регистрации - от более-менее понятных «ID-карта» и «Mobile ID» до довольно загадочных «Токен», «Облачное хранилище» или «Файловый носитель», в чем большинству украинцев, вероятно, будет лень разбираться. Хотя люди, которые пользуются электронной подписью, утверждают, что получить ее довольно легко.

Выбрав регистрацию с помощью Bank ID НБУ, вас будет ждать целых 8 кругов авторизации. Сначала нужно залогиниться через онлайн-банкинг своего банка, затем подтвердить свои данные первый раз, далее ввести свой электронный адрес, получить на него письмо с кодом, вписать его, затем повторить процедуру со своим мобильным номером, ввести свои паспортные данные – и, наконец, вы в системе. То есть, для процедуры вам нужно иметь банковскую карту, подвязанную к онлайн-банкингу, мобильный номер телефона и электронный адрес.

И если для молодых украинцев это вполне понятно, то людям старшего возраста подобный вариант авторизации может показаться слишком тяжелым. Не все же ваши родители и бабушки-дедушки имеют банковскую карточку и, тем более, электронный адрес.

Впрочем, как мы уже говорили выше, в очередь также можно зарегистрироваться по телефону в контакт-центре Минздрава. Но долго ли придется «висеть на проводе», чтобы связаться с оператором, мы не проверяли.

Также следует отметить, что никто не знает, когда дойдет «очередь» и какую именно вакцину можно будет получить. Но ведь регистрация и не обязывает обязательно делать прививки.

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Автор: Марина Григоренко